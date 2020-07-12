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12 июля 21:40

Василий Кикнадзе: Меньше, чем за 20 миллионов Миранчука не продадим

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об интересе к полузащитнику команды Алексею Миранчуку.

- У нас предложения от нескольких хороших клубов, которые ему будут очень интересны. Что касается цены, то 25 миллионов (евро) за него было бы хорошо. Меньше, чем за 20 миллионов мы не продадим, - цитирует Кикнадзе ТАСС.

Ранее стало известно, что «Краснодар» ведет переговоры о переходе Алексея Миранчука, также сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Милана» или в «Фиорентины».

Добавим, что в текущем сезоне Алексей Миранчук забил десять голов и сделал пять результативных передач в 25 матчах чемпионата России, а также стал автором двух мячей в ворота «Ювентуса» на групповом этапе Лиги чемпионов.

источник: ТАСС
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Василий Кикнадзе: Меньше, чем за 20 миллионов Миранчука не продадим
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