Кирилл Новиков: В матче с «Крыльями» понравилась запредельная самоотдача

- Провели хороший матч, за исключением стартовых пятнадцати минут второго тайма, когда мы потеряли нити игры. В целом, ребята выполнили все то, о чем мы договаривались накануне. Понравилась запредельная самоотдача. Все в комплексе дало результат и помогло нам победить, - цитирует Новикова пресс-служба московской команды.

После этой игры «Динамо», набрав 35 очков поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда в гостях сыграет против «Уфы».