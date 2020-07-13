Роман Широков: Считаю, что целенаправленной травли «Спартака» нет

- Считаю, что целенаправленной травли нет. Понятно, что есть ошибки, но они хотят оправдать свои неудачи судейством. Да, какие-то очки у них забрали, но это мало бы им помогло, - приводит слова Широкова «Матч ТВ».

Напомним, что главный тренер «Спартака» эмоционально отреагировал на назначение пенальти в ворота красно-белых в матче с «Локомотивом» (1:1) и получил от главного арбитра встречи Сергея Лапочкина две желтые карточки в течение одной минуты. На послематчевой конференции немецкий специалист заявил, что «шокирован матчем», отметив, что подобное не первый раз происходит со «Спартаком».

Позже стало известно, что КДК РФС наказал Тедеско дисквалификацией на три матча и штрафом на 500 тысяч рублей.