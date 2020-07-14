Диего Годин: «Интер» может догнать «Ювентус»

Вчера «Интер» одержал дома волевую победу над «Торино» (3:1) и по дополнительным показателями обошел «Лацио» в турнирной таблице, поднявшись на второе место.

После игры уругвайский защитник миланской команды Диего Годин дал интервью телеканалу Sky Sport Italia:

«В нашей ситуации важно добывать победы любым способом. Матч начался не так, как мы ожидали, но после пропущенного мяча удалось сделать правильные выводы и улучшить свою игру.

У нас есть реальная возможность сохранить второе место, и мы сделаем все необходимое для этого. Вдобавок теперь мы должны побеждать в каждом следующем матче, чтобы приблизиться к «Ювентусу». Думаю, это возможно. Будем идти от игры к игре, и посмотрим, что из этого получится».

После 32 туров «Ювентус» лидирует в чемпионате, набрав 76 очков. У «Интера» и «Лацио» по 68.