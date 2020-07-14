Станислав Черчесов: Если футболист конкурентоспособен, то будет играть при любом лимите

Главный тренер сборной России прокомментировал введение нового лимита на легионеров в РПЛ.

В данный момент в матчах элитного дивизиона в составе одной команды могут находиться на поле не более шести иностранных футболистов. Со следующего сезона формат лимита будет изменен на «8+17», т.е. в заявку на игру можно будет включить восьмерых легионеров без ограничений.

«Поддерживаю ли я новый лимит? Если бы это решение не было принято, то мы еще могли бы с вами подискутировать, – рассказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ». – Но оно уже объявлено, его надо не обсуждать, а просто выполнять. Для меня проблем нет, я всегда говорил, что если футболист конкурентоспособен, то будет играть при любом лимите.

Я не вижу никаких проблем в том, что казахи, армяне и киргизы больше не будут легионерами. Еще раз: есть открытое пространство, даже если футболисты из этих стран не считаются легионерами, это не значит, что они автоматически будут играть. Ни одному из них, во всяком случае я на это надеюсь, не будет выдан абонемент».