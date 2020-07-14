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14 июля 11:40
автор: Виктор Шарафудинов

Гризманн в «Барселоне» впервые за свою карьеру получил мышечную травму

Француз, скорее всего, пропустит следующий матч сине-гранатовых против «Осасуны».

В субботу 11 июля нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн получил трамву в выездной игре чемпионата Испании против «Вальядолида» (1:0).

Французу диагностировали повреждение квадрицепса правой ноги. Мадридская газета AS сообщает, что 29-летний футболист впервые с начала карьера получил мышечную травму из-за ошибок в организации тренировочного процесса в «Барселоне».

За пять предыдущих сезонов в составе мадридского «Атлетико» Гризманн пропустил лишь одну встречу из-за травм.

Антуан в текущем чемпионате забил девять мячей и сделал четыре голевые передачи в 35 матчах чемпионата.

16 июля «Барселона» сыграет на своем поле с «Осасуной» рамках 37-го тура.

источник: AS
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