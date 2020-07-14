Фарфану и Геркусу понравилась публикация Семина с призывом к Кикнадзе уйти из футбола

Сегодня экс-тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в инстаграме опубликовал обращение к генеральном директору железнодорожников Василию Кикнадзе с призывом уйти из клуба и из футбола вообще.
Эта публикация понравилась перуанскому нападающему столичной команды Джефферсону Фарфану и бывшему президенту «Локомотива» Илье Геркусу. И Фарфан, и Геркус поставили лайки под сообщением Семина.
12 июля во время матча 28-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Уфа» (1:1) Кикнадзе показал средний палец одному из болельщиков московского клуба. Инцидент будет рассмотрен в ближайшую пятницу на очередном заседании комитета по этике РФС.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Обращаюсь к Василию Кикнадзе. После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика ”Локомотива”,факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола, причём сделать это самостоятельно, до всяких решений совета директоров. Если Вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола. А какой пример Вы таким жестом подаёте детям, которые приходят в семейный сектор на наш стадион? Но прежде, чем уйти, сделайте одно доброе дело. Передайте все те бонусы, которые, по Вашим словам, предлагались мне за согласие быть почетным главным тренером ”Локомотива” семье бывшего футболиста Иннокентия Самохвалова. #юрийсемин #семин
Публикация от Юрий Семин (@seminup)