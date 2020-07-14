Фарфану и Геркусу понравилась публикация Семина с призывом к Кикнадзе уйти из футбола

Сегодня экс-тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в инстаграме опубликовал обращение к генеральном директору железнодорожников Василию Кикнадзе с призывом уйти из клуба и из футбола вообще.

Эта публикация понравилась перуанскому нападающему столичной команды Джефферсону Фарфану и бывшему президенту «Локомотива» Илье Геркусу. И Фарфан, и Геркус поставили лайки под сообщением Семина.

12 июля во время матча 28-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Уфа» (1:1) Кикнадзе показал средний палец одному из болельщиков московского клуба. Инцидент будет рассмотрен в ближайшую пятницу на очередном заседании комитета по этике РФС.