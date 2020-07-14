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14 июля 14:23
автор: Виктор Шарафудинов

«Реал» намерен досрочно расторгнуть контракт с Бэйлом

После рестарта сезона валлиец лишь дважды появился на поле.

Испанское издание ABC сообщает, что после завершения нынешнего сезона Гарет Бэйл может покинуть мадридский «Реал», получив статус свободного агента.

Хотя контракт 30-летнего валлийского нападающего рассчитан до лета 2022 года, клуб намерен досрочно расторгнуть соглашение, чтобы сократить зарплатную ведомость. Другая причина – давний конфликт Бэйла с главным тренером мадридцев Зинедином Зиданом.

Вдобавок, по информацию источника, руководители «Реала» не довольны тем, что Гарет не скрывает, что ему все равно попадает ли он в состав команды или нет.

В 2013 году «Реал» заплатил «Тоттенхэму» 101 миллион евро за переход Бэйла, и тогда это был самый дорогой трансфер в истории футбола.

В текущем чемпионате Испании Гарет сыграл 16 матчей, забив два мяча и сделав две результативные передачи. После рестарта сезона Бэйл появился на поле лишь в двух встречах, а в пяти последних турах не сыграл ни одной минуты, хотя и оказывался в запасе.

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