«Реал» намерен досрочно расторгнуть контракт с Бэйлом

Испанское издание ABC сообщает, что после завершения нынешнего сезона Гарет Бэйл может покинуть мадридский «Реал», получив статус свободного агента.

Хотя контракт 30-летнего валлийского нападающего рассчитан до лета 2022 года, клуб намерен досрочно расторгнуть соглашение, чтобы сократить зарплатную ведомость. Другая причина – давний конфликт Бэйла с главным тренером мадридцев Зинедином Зиданом.

Вдобавок, по информацию источника, руководители «Реала» не довольны тем, что Гарет не скрывает, что ему все равно попадает ли он в состав команды или нет.

В 2013 году «Реал» заплатил «Тоттенхэму» 101 миллион евро за переход Бэйла, и тогда это был самый дорогой трансфер в истории футбола.

В текущем чемпионате Испании Гарет сыграл 16 матчей, забив два мяча и сделав две результативные передачи. После рестарта сезона Бэйл появился на поле лишь в двух встречах, а в пяти последних турах не сыграл ни одной минуты, хотя и оказывался в запасе.