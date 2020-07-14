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14 июля 15:51
автор: Виктор Шарафудинов

«Ростов» опрашивает болельщиков, чтобы узнать, кто нанес ущерб репутации РПЛ: Прядкин или Карпин

Высказывания главного тренера желто-синих рассмотрит комитет по этике РФС.

Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» на официальной странице команды в социальной сети «ВКонтакте» организовала голосование для болельщиков с целью определить, кто нанес ущерб деловой репутации Российской премьер-лиги.

Вот, что сказано в сообщении:

«Уважаемые болельщики! Вчера господин Прядкин, президент РПЛ, направил в Российский футбольный союз письмо-жалобу, в котором указал, что слова нашего главного тренера Валерия Карпина после матча «Оренбург» – «Ростов» нанесли непоправимый ущерб деловой репутации РПЛ.

Разумеется, речь идет о цитате легендарного тренера Бышовца – «Нет предела человеческой мерзости».

Мы считаем, что такая серьезная тема, как деловая репутация нашего чемпионата, должна обсуждаться не только в высоких кабинетах РФС, но и среди тех, для кого этот чемпионат, собственно, и организуется – среди болельщиков.

Поэтому сегодня мы хотим провести открытое голосование на тему: Кто же на самом деле нанес ущерб деловой репутации РПЛ?»

Вариантов ответа предлагают два:

1. Валерий Карпин и цитата великого тренера «Нет предела человеческой мерзости».

2. Президент РПЛ Сергей Прядкин, допустивший проведение матча «Сочи» – «Ростов», где на поле вышли школьники, которые не тренировались 3 месяца.

12 июля после матча 28-го тура «Ростов» – «Оренбург» (0:0) Карпин заявил следующее: «Процитирую Анатолия Федоровича Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости!» Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл, а кто не скрыл больных. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. Во всем мире об этом говорят».

Прядкин считает, что слова Карпина нанесли вред деловой репутации РПЛ.

Высказывания главного тренера «Ростова» будут рассмотрены в ближайшую пятницу, 17 июля, на заседании комитета по этике РФС.

источник: ФК «Ростов»
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