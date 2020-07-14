Шамиль Газизов: Задача «Спартака» - конкурировать с «Зенитом» на дистанции, а не в отдельном матче

Шамиль Газизов оценил шансы «Спартака» в полуфинале Кубка России, а также рассказал о том, чего планирует добиться в новой должности.

«Сейчас «Спартак» проводит непростой сезон, и есть проблемы, которые необходимо решить в самое ближайшее время, – отметил новый генеральный директор «Спартака» в интервью пресс-службе клуба. – У «Спартака» молодая команда, которая старается показывать результат, но в силу разных причин это не всегда получается.

Наша задача – не бороться с «Зенитом» в отдельном матче, а быть конкурентными на дистанции. Я уверен, что в игре на Кубок команда выложится на все сто процентов: для нас это важнейший матч, и все в клубе это понимают. Но еще важнее – избежать ситуаций, когда итог сезона зависит от одной-двух игр.

«Спартак» обязан бороться за Лигу чемпионов и чемпионство в России. У молодых игроков должна быть мотивация к росту. Они должны понимать, что в случае успешных выступлений у них появится возможность показать себя в Европе».

Полуфинал Кубка России «Зенит» – «Спартак» состоится 19 июля.