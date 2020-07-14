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14 июля 17:10

КДК РФС оштрафовал клубы РПЛ более чем на 1,2 миллиона рублей

Во вторник, 14 июля, состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

По итогам заседания за нарушение регламента о возобновлении сезона на 250 тысяч рублей были оштрафованы «Арсенал», ЦСКА и «Сочи».

Также на 200 тысяч рублей за нарушение регламента о возобновлении чемпионата было оштрафовано «Динамо», 150 тысяч - «Локомотив», на 50 тысяч – «Ростов».

Кроме этого ЦСКА вынужден будет заплатить 100 тысяч «за неподобающее поведение команды (предупреждения получили шесть игроков одной команды)», а «Сочи» - 25 тысяч «за неправомерные действия зрителей» и 20 тысяч «за скандирование зрителями оскорбительных выражений».

источник: РФС
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