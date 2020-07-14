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14 июля 18:15

Вячеслав Колосков: Не Прядкин отпускал игроков «Ростова» на разные встречи, где они подхватили вирус

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину не стоит искать виновного в проблемах клуба на стороне.

- Прядкин не виноват в том, что у Карпина столько футболистов заболело. Не Прядкин отпускал игроков на разные встречи, где они подхватили вирус. Конечно, первопричиной всегда является тренер, надо сначала разобраться в себе. Надо было понять, как так получилось и почему в других командах такого не произошло. Не стоит где‑то на стороне искать виновного, - приводит слова Колоскова «РИА Новости».

Напомним, что Карпин по завершении встречи «Оренбург» - «Ростов» (0:0) раскритиковал РПЛ, назвав текущий чемпионат России ненормальным. Позже специалист на своей странице в инстаграме опубликовал заявление президента РПЛ Сергея Прядкина председателю комитета по этике РФС Семену Андреву, в котором говорится о том, что слова тренера «Ростова» нанесли вред деловой репутации лиги.

Добавим, что высказывания Карпина будут рассмотрены в ближайшую пятницу, 17 июля, на заседании комитета по этике РФС.

источник: «РИА Новости»
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автор: Виктор Шарафудинов
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