Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая

Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.

«Я уже встречался с руководством клуба и сказал, что не хочу продлевать контракт. Мне поступает много предложений из разных стран, из европейских клубов, из Бразилии. Даже из Китая есть предложения, но здесь я больше не хочу играть», — цитирует Халка Globo Esporte.

Напомним, с 2012 по 2016 год Халк играл в составе питерского «Зенита». Вместе с командой он стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Всего за российский клуб бразилец провел 148 матчей, в которых забил 76 голов и сделал 60 результативных передач.