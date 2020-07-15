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15 июля 08:30
автор: Юрий Нечаев

Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая

Контракт игрока с клубом истекает в декабре 2020 года.

Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.

«Я уже встречался с руководством клуба и сказал, что не хочу продлевать контракт. Мне поступает много предложений из разных стран, из европейских клубов, из Бразилии. Даже из Китая есть предложения, но здесь я больше не хочу играть», — цитирует Халка Globo Esporte.

Напомним, с 2012 по 2016 год Халк играл в составе питерского «Зенита». Вместе с командой он стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Всего за российский клуб бразилец провел 148 матчей, в которых забил 76 голов и сделал 60 результативных передач.

источник: Globo Esporte
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