Гайч сообщил, что мешает его переходу в ЦСКА

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч рассказал, что не может договориться со столичным ЦСКА по условиям личного контракта.

«Единственное, в чем стороны не смогли достичь соглашения, это по-прежнему мой личный контракт», — цитирует футболиста южноамериканское издание elDIARIO de la Region.

Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА и «Сан-Лоренсо» договорились о трансфере 21-летнего футболиста за 8,5 млн. евро, но сделка может сорваться из-за высокой комиссии, которую требует агент игрока.

В минувшем сезоне Гайч провел за »Сан-Лоренсо» 13 матчей, в которых забил пять мячей и один раз ассистировал партнерам. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.