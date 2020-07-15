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15 июля 09:42
автор: Юрий Нечаев

Гайч - о возможном трансфере в ЦСКА: Я хочу сделать первый шаг в Европу

Переговоры между ЦСКА, «Сан-Лоренсо» и футболистом продолжаются.

Аргентинский форвард Адольфо Гайч признался, что хотел бы перейти в московский клуб.

«ЦСКА является одним из самых сильных клубов в России и постоянно играет в еврокубках. У меня есть мотивация, чтобы сделать первый шаг в Европу, а затем перейти в более сильную лигу. Я видел Москву, она очень красива», — цитирует футболиста издание elDIARIO de la Region.

Напомним, ранее сегодня Гайч сообщил, что он не может договориться с руководством российского клуба по условиям личного контракта.

В минувшем сезоне 21-летний нападающий провел за «Сан-Лоренсо» 13 матчей, в которых забил пять мячей и один раз ассистировал партнерам. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.

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