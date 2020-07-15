СМИ: «Зенит» готов побороться за Гайча

«Зенит» заинтересован в трансфере нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.

Как сообщает в Twitter аргентинский журналист Хуампи Кабальеро, сине-бело-голубые рассчитывают перехватить 21-летнего форварда у ЦСКА.

Ранее СМИ сообщали о том, что клубы договорились о трансфере футболиста за 8,5 млн. евро. Позднее сам Гайч заявил, что заинтересован в переезде в Москву, но не может прийти к соглашению с ЦСКА по условиям личного контракта.

В минувшем сезоне игрок провел за »Сан-Лоренсо» 13 матчей, в которых забил пять мячей и один раз ассистировал партнерам. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.