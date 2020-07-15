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15 июля 17:57
автор: Виктор Шарафудинов

«Арсенал» на выезде обыграл «Урал» и поднялся на шестое место

У тульской команды перевес над «Уфой» по личным встречам.

Матч 29-го тура чемпионата России «Урал» – «Арсенал» завершился со счетом 1:3.

На 13-й минуте гости из Тулы открыли счет, когда Даниил Хлусевич метко пробил с лета после углового Владислава Пантелеева.

На 38-й «Урал» отыгрался. Румынский нападающий хозяев Эрик Бикфвалви эффектно исполнил удар в падении через себя, замкнув подачу Дениса Кулакова.

На 78-й «Арсенал» вновь вышел вперед. Пантелеев ударом со штрафного перехитрил вратаря хозяев Ярослава Годзюра.

На предпоследней добавленной минуте (90+4) Сергей Ткачев забил третий гол гостей после того, как разыграл стеночку с Валерием Громыко.

Благодаря трем победам в последних четырех матчах «оружейники» поднялись на шестое место в турнирной таблице. У «Арсенала» и «Уфы» по 37 очков, но тульская команда находится выше благодаря преимуществу по личным встречам.

«Урал», оставшись с 35 очками, опустился на девятую строчку таблицы.

В рамках последнего 30-го тура 22 июля состоятся матчи «Уфа» – «Арсенал» и «Урал» – «Локомотив».

Чемпионат России

29-й тур

«Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал» (Тула) – 1:3 (1:1)

Голы: Бикфалви, 38 – Хлусевич, 13, Пантелеев, 74, Ткачев, 90+4.

«Урал»: Годзюр, Кулаков (Золотов, 46), Емельянов, Вилюш, Калинин (Панюков, 79), Кухарчик, Августиняк, Бумаль (Бавин, 63), Ефремов (Насыров, 60), Егорычев (Погребняк, 63), Бикфалви.

«Арсенал»: Левашов, Хагуш (Сокол, 58), Беляев, Довбня, Хлусевич, К.Кангва, Чаушич, Э.Кангва (Ломовицкий, 58), Пантелеев (Ткачев, 90), Лесовой (Громыко, 72), Луценко (Банда, 90).

Предупреждения: Кулаков, 32, Золотов, 73, Погребняк, 86 – Хлусевич, 45, Хагуш, 53, К.Кангва, 56, Чаушич, 86, Ломовицкий, 88, Банда, 90+1, Ткачев, 90+5.

Судья: Волошин (Смоленск).

источник: «Советский спорт»
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