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15 июля 19:00
автор: Виктор Шарафудинов

Судья за шесть минут отменил пенальти и гол «Спартака» и не назначил 11-метровый за игру рукой

Красно-белые в первом тайме так и не смогли забить «Ахмату».

Первый тайм матча 29-го тура чемпионата России «Спартак» – «Ахмат» завершился со счетом 0:0.

Игру судит Алексей Сухой из Люберец.

На 26-й минуте рефери назначил пенальти в пользу «Спартака» за фол Максима Ненахова против Лукаса Айртона, но на 28-й при помощи VAR отменил первоначальное решение, зафиксировав нарушение за пределами штрафной площади.

Спустя две минуты защитник красно-белых Самуэль Жиго направил мяч в сетку ворот грозненцев, однако все та же система видеопомощи арбитров аннулировала взятие ворот из-за офсайда.

На 34-й минуте после удара Джордана Ларссона мяч задел руку защитника «Ахмата» Андрея Семенова, однако Сухой пенальти 11-метровый не назначил.

источник: «Советский спорт»
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Судья за шесть минут отменил пенальти и гол «Спартака» и не назначил 11-метровый за игру рукой
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