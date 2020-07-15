Судья за шесть минут отменил пенальти и гол «Спартака» и не назначил 11-метровый за игру рукой

Первый тайм матча 29-го тура чемпионата России «Спартак» – «Ахмат» завершился со счетом 0:0.

Игру судит Алексей Сухой из Люберец.

На 26-й минуте рефери назначил пенальти в пользу «Спартака» за фол Максима Ненахова против Лукаса Айртона, но на 28-й при помощи VAR отменил первоначальное решение, зафиксировав нарушение за пределами штрафной площади.

Спустя две минуты защитник красно-белых Самуэль Жиго направил мяч в сетку ворот грозненцев, однако все та же система видеопомощи арбитров аннулировала взятие ворот из-за офсайда.

На 34-й минуте после удара Джордана Ларссона мяч задел руку защитника «Ахмата» Андрея Семенова, однако Сухой пенальти 11-метровый не назначил.