Мурад Мусаев: Не считаю, что ничья для «Краснодара» равносильна поражению

В 29-м туре чемпионата России «Краснодар» на выезде сыграл вничью 0:0 с «Крыльями Советов».

После матча главный тренер краснодарской команды Мурад Мусаев подвел итоги встречи в эфире телеканала «Матч Преьмер».

«Я не считаю, что ничья равносильна поражению. Наши соперники еще не сыграли между собой. Наши ребята оставили все силы. Тяжело играть в таком графике. У нас небольшие возможности для ротации состава. Были хорошие моменты, которые можно было реализовать, были и ошибки, но в целом трудно предъявить претензии. Повторюсь, очень сложный график.

Мы ожидали, что «Крылья Советов» будут низко обороняться и использовать быстрые переходы в атаку. Никаких сюрпризов не было».

«Краснодар» набрал 49 очков и остался на третьем месте. У занимающего вторую строчку «Локомотива» – 51. Завтра железнодорожники сыграют дома с ЦСКА.