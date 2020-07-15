Игорь Шалимов: «Ахмат» сам заработал право остаться в РПЛ своими набранными очками

Хотя сегодня «Ахмат» проиграл в Москве «Спартаку» со счетом 0:3, команда Игоря Шалимова все равно обеспечил себе место в российской премьер-лиге на следующий сезон.

За один тур до конца чемпионата грозненский клуб опережает «Крылья Советов» на три очка, но у него преимущество по личным встречам. В первом круге конкуренты сыграли вничью 1:1 в Грозном, а 19 июня «Ахмат» победил в Самаре 4:2.

«Мы остаемся в РПЛ, это право мы заработали сами набранными очками, – заявил главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер». – Минуты три мы разговаривали серьезно об игре со «Спартаком», а дальше всех поздравили, обнялись и решили двигаться дальше.

Мы решили задачу, которая изначально не стояла перед нашей командой, она появилась по ходу чемпионата, ситуация была тяжелейшей, мы из нее вылезли. Если говорить в общем, то эмоции положительные, сейчас надо восстановиться и готовиться к последней игре в Краснодаре».

«Ахмат» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы, имея 31 очко. В заключительном туре 22 июля грозненцы сыграют на выезде с бывшей командой своего главного тренера «Краснодаром».