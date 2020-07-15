«Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Бернли», а «Тоттенхэм» одолел «Ньюкасл» благодаря дублю Кейна

В 36-м туре чемпионата Англии «Бернли» на своем поле уступил «Вулвехэмптону» со счетом 1:1. Параллельная встреча «Ньюкасл» – «Тоттенхэм» завершилась с результатом 1:3.

В матче «Бернли» – «Вулверхэмптон» счет открыл на 76-й минуте мексиканский нападающий «волков» Рауль Хименес, записав себе в актив 17-й гол в нынешнем чемпионате. Хозяева спаслись от поражения благодаря позднему голу Криса Вуда с 11-метрового (90+6). Пенальти был назначен за игру рукой Мэтта Догерти.

В Ньюкасле «Тоттенхэм» открыл счет на 27-й минуте благодаря точному удару Сон Хын Мина, однако на 56-й полузащитник хозяев Мэтт Ритчи восстановил равновесие. Победу команде Жозе Моуринью обеспечил дубль капитана Гарри Кейна. Нападающий сборной Англии отличился на 60-й и 90-й минутах.

«Вулверхэмптон» занимает шестое место, набрав 56 очков, а «Тоттенхэм» – седьмое (55).

«Бернли» поднялся на девятую строчку таблицы, набрав 51 очко. «Ньюкасл» с тремя поражениями подряд занимает 13-ю (43).