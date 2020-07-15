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15 июля 23:55
автор: Виктор Шарафудинов

Главный тренер «Оренбурга» попросил расширить РПЛ до 18 команд

Команда утратила шансы подняться с последнего места и сохранить место в элите по спортивному принципу.

В 29-м туре чемпионата России «Оренбург» уступил на выезде «Зениту» со счетом 1:4, и потерял шансы покинуть зону вылета. Главный тренер оренбуржцев Константин Парамонов считает, что премьер-лигу нужно расширить до 18 команд.

Напомним, что «Оренбург» из-за заражения коронавирусом не смог сыграть дома против «Краснодара» и «Урала» и получил технические поражения.

«С предложением о расширении лиги до 18 команд я согласен, – цитирует слова Парамонова «РИА Новости». – Уже говорил об этом. Спортивной составляющей в концовке сезона не было. С нами случился форс-мажор. У меня нет личного знакомства с руководством РПЛ. Говорил о расширении лиги в интервью. Просил об этом. Если Сергей Прядкин и руководство РФС услышит меня – считаю, что концовка чемпионата была форс-мажором.

Кому-то, как «Уфе», дали шанс сыграть. Люди заражаются, но их просто изолируют. Наш Роспотребнадзор подошел более строго. Не дал нам провести два матча. Если есть возможность – предлагаю расширить РПЛ. Можно сделать следующий сезон экспериментальным, чтобы в конце напрямую вылетали не две, а четыре команды.

Дела в клубе налаживаются. Наш попечительский совет, руководство ставило задачу остаться в РПЛ. Говорили, что если останемся, все будет хорошо и замечательно. Будет стабильное финансирование. Наши заболевшие коронавирусом ребята выздоравливают. У нас была встреча с руководством перед выездом в Петербург. Они донесли до нас свои мысли. Сказали, если останемся в РПЛ, все будет замечательно.

Было бы неправильно отказываться от игры с «Динамо» в последнем туре. Не по-спортивному. Мы должны делать свою работу – поедем и сыграем. У нас еще есть финансовая мотивация – за каждую победу платят. У футболистов есть шанс выиграть и заработать. И имя себе сделать. Может кто-то продаст себя повыгоднее».

22 июля «Оренбург» завершит сезон выездным матчем против «Динамо». После туров у оренбургской команды 24 очка, а занимающих предпоследнюю 15-ю строчку таблицы «Крыльев Советов» – 28.

источник: «РИА Новости»
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