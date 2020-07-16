Источник: Гайч близок к переходу в ЦСКА

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч близок к тому, чтобы стать игроком ЦСКА.

Об этом сообщает Presion Alta.

Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере футболиста за 8,5 млн. евро. Позднее сам Гайч заявил, что заинтересован в переезде в Москву, но не может прийти к соглашению с ЦСКА по условиям личного контракта.

По информации источника, стороны близки к тому, чтобы уладить все детали сделки.

В минувшем сезоне 21-летний игрок провел за »Сан-Лоренсо» 13 матчей, в которых забил пять мячей и один раз ассистировал партнерам. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.