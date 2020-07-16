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16 июля 10:28
автор: Юрий Нечаев

Погба продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» на пять лет

Француз больше не стремится покинуть клуб.

Французский полузащитник Поль Погба подпишет с клубом новое соглашение на пять лет.

Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, футболист доволен теми изменениями, которые произошли в команде за последние несколько месяцев, и больше не горит желанием покинуть клуб.

Напомним, в последних 10 матчах «МЮ» одержал семь побед и трижды сыграл вничью. Команда продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов в следующем году, а также за победу в Лиге Европы и Кубке Англии.

27-летний Погба в текущем сезоне провел за клуб 15 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

источник: The Sun
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