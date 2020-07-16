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16 июля 12:41
автор: Юрий Нечаев

«Мы, болельщики, требуем равенства при трактовке футбольных правил». «Фратрия» обратилась к Дюкову

Болельщики «Спартака» считают, что все спорные моменты судьи трактуют не в пользу их команды.

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» обратилась с открытым письмом к президенту РФС Александру Дюкову.

Фанаты недовольны работой арбитров на матчах их любимой команды.

«Уважаемый Александр Валерьевич! После выхода Российской Премьер-Лиги из паузы, связанной с пандемией COVID-19, мы, болельщики московского «Спартака», в каждом матче с участием нашего клуба наблюдаем неоднозначные действия со стороны арбитров по отношению к спартаковским футболистам.

Имеют место регулярные судейские решения спорных моментов не в пользу «Спартака». Буквально в каждом из семи матчей этого отрезка чемпионата были спорные игровые эпизоды, каждый из которых трактовался в пользу наших соперников. Отмененные голы, неназначенные пенальти, необъяснимые желтые карточки лидеров команды оценивались как минимум спорно, причем далеко не только болельщиками «Спартака», а и любителями футбола в принципе.

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Открытое письмо президенту РФС Александру Дюкову Уважаемый Александр Валерьевич! После выхода Российской Премьер-Лиги из паузы, связанной с пандемией COVID-19, мы, болельщики московского «Спартака», в каждом матче с участием нашего клуба наблюдаем неоднозначные действия со стороны арбитров по отношению к спартаковским футболистам. Продолжение ➡️ fratria.ru #фратрия #спартак #фксм #москва #ультрас #ультра #футбол #россия #fratria #spartak #fcsm #moscow #ultras #ultra #football #russia

Публикация от Спартак Москва/ Spartak Moscow (@fratria)

В январе 2020 года на должность главы судейского корпуса РФС Вами, уважаемый Александр Валерьевич, был назначен венгерский арбитр Виктор Кашшаи, по рекомендациям которого сегодня работают российские рефери. К сожалению, судейский регламент РФС запрещает судьям комментировать свои решения, а болельщики из разъяснений получают только узкоспециализированные термины, либо личные мнения футбольных комментаторов на телевидении.

В связи с возрастающим недоверием со стороны российских поклонников футбола к арбитрам, вызванным различными трактовками правил игры в футбол в отношении разных команд чемпионата мы призываем Вас не оставаться в этой ситуации в стороне, а рекомендовать главе судейского корпуса РФС Виктору Кашшаи либо снять запрет на комментарии со стороны арбитров своих решений, либо выйти в публичное пространство и РЕГУЛЯРНО давать свои комментарии на основе записей с камер VAR и трансляций «Матч ТВ» по спорным эпизодам, имеющим место в матчах РПЛ.

За постоянно обновляющимися рекомендациями FIFA, к которым должны прислушиваться арбитры, зачастую не успевают уследить даже сами футболисты, оттого в век высоких цифровых технологий и наличия повторов видится чрезвычайно важным разъяснение эпизодов со стороны официальных представителей судейского корпуса для широких масс болельщиков.

Футбол — игра, за которой следят миллионы, она должна быть образцом справедливых и понятных решений. Мы, российские болельщики, требуем от футбольных властей и организаторов соревнований главного: равенства при трактовке футбольных правил, равного подхода ко всем участникам чемпионата со стороны организаторов и арбитров, обслуживающих игры, а также публичных разъяснений и комментариев судейских решений, принятых в спорных игровых эпизодах.

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия».

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