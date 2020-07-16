В понедельник «Химки» объявят, где будут играть в следующем сезоне

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что не готов обсуждать будущее ФК «Химки» до полуфинального матча Кубка России против «Урала».

«Сейчас не хотелось бы прояснять ситуацию - команда съездит, отыграет полуфинал Кубка. В понедельник будет окончательное решение. Тренер просил ничего не говорить, даже если какие-то решения есть, чтобы команду не баламутить.

«Результат матча в Кубке России не повлияет на то, где команда будет играть в следующем сезоне», - приводит ТАСС слова Терюшкова.

Напомним, сезон 2019/20 в ФНЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. На момент остановки турнира «Химки» занимали второе место в таблице, что дало им право в следующем сезоне играть в РПЛ.

17 июня Терюшков заявил, что подмосковный клуб и в следующем году продолжит выступать в ФНЛ.