Кирилл Новиков: В перерыве матча с «Уфой» серьезно поговорили с ребятами

- В перерыве серьезно поговорили с ребятами, сделали замены, чтобы убыстрить игру. Наше преимущество стало глобальным. Давили, создавали опасные моменты. В конечном счете, получили право на заслуженный пенальти, который четко реализовали, - приводит слова Новикова пресс-служба московской команды.

После этого матча «Динамо» набрало 38 очков и поднялось на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре московская команда 22 июля на своем встретится с «Оренбургом». 19 числа бело-голубые на выезде сыграют перенесенный матч 23-го тура с «Краснодаром».