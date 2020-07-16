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16 июля 21:16

Кирилл Новиков: В перерыве матча с «Уфой» серьезно поговорили с ребятами

Главный тренер «Динамо» подвел итоги выездного матча чемпионата России с «Уфой» (1:0).

- В перерыве серьезно поговорили с ребятами, сделали замены, чтобы убыстрить игру. Наше преимущество стало глобальным. Давили, создавали опасные моменты. В конечном счете, получили право на заслуженный пенальти, который четко реализовали, - приводит слова Новикова пресс-служба московской команды.

После этого матча «Динамо» набрало 38 очков и поднялось на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре московская команда 22 июля на своем встретится с «Оренбургом». 19 числа бело-голубые на выезде сыграют перенесенный матч 23-го тура с «Краснодаром».

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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