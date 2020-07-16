Руслан Нигматуллин: Нельзя сказать, что победа «Локомотива» сегодня была незаслуженной

- Игра была ничейная, обе команды выглядели неплохо, создавали моменты. «Локомотив» забил два с пенальти, это всегда спорные моменты, но победителей не судят, и нельзя сказать, что победа сегодня была незаслуженной, - цитирует Нигматуллина ТАСС.

Добавим, что «Локомотив» набрал 54 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 47 очками занимает четвертое место. Таким образом, после этой победы «Локомотив» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов. В заключительном туре железнодорожники 22 июля сыграют в гостях с «Уралом».