Адольфо Гайч: Переход в ЦСКА - это хороший первый шаг на пути в более сильную европейскую лигу

Аргентинский форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч подтвердил, что близок к переходу в московский ЦСКА.

«Я продолжу карьеру в отличном клубе. Переход в ЦСКА - это хороший первый шаг на пути в более сильную европейскую лигу. Предварительная договоренность достигнута, осталось согласовать некоторые детали», - передает слова игрока Radio La Red.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что ЦСКА заплатит за трансфер 21-летнего аргентинца порядка 8,5 млн. евро. Гайч подпишет контракт сроком на пять лет и будет зарабатывать около 900 тыс. евро в год.

В минувшем сезоне игрок провел за «Сан-Лоренсо» 13 матчей, в которых забил пять мячей и один раз ассистировал партнерам.