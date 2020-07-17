Сергей Семак: В матче «Зенит» – «Спартак» нет фаворитов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке своей команды к домашнему полуфинальному матчу Кубка России против «Спартака».

«Все в обычном режиме – восстанавливаемся, готовимся, – цитирует слова Семака пресс-служба «Зенита». – Надеюсь, все игроки подойдут к этой встрече в хорошей форме. Ждем очень интересной игры.

У футболистов нормальное состояние. Пытались ротировать состав, чтобы на тех футболистов, у которых по ходу сезона было больше игрового времени, нагрузка ложилась более-менее равномерно. В целом никаких серьезных проблем нет.

«Спартак» – очень хорошая, квалифицированная команда. Здорово выбегает в быстрые атаки, есть индивидуально сильные игроки. Самое важное то, что это кубковый матч, здесь нет фаворитов. Шансы абсолютно равны. Ждем интересной игры против хорошей команды с хорошим подбором игроков».

В другом полуфинале встретятся «Урал» и «Химки».