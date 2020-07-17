Источник: «Зенит» заказал большой тираж значков «Победитель Кубка России 2020»

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что ФК «Зенит» заказал большой тираж значков, приуроченных к победе в Кубке России, хотя розыгрыш турнира еще не завершен.

Вот, что сказано в сообщении:

«Кажется, питерский «Зенит» даже не сомневается в победе в Кубке России. Руководство клуба уже заказало большой тираж значков «победитель Кубка России 2020». При этом, речь идет не о «50 значках на команду», а о нескольких тысячах экземплярах.

По словам источников, эти значки будут раздаваться фанатам в комплекте с абонементом на следующий год. Что в клубе будут делать со значками, если что-то пойдет не по плану – непонятно».

Полуфиналы Кубка России «Урал» – «Химки» и «Зенит» – «Спартак» состоятся 19 июля.