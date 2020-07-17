Канте не поможет «Челси» в полуфинале Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед»

Официальный сайт «Челси» сообщил о том, что французский полузащитник Н’Голо Канте пропустит полуфинал Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед», который состоится в воскресенье в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Опорный хавбек по-прежнему восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

«С командой все в порядке, но Канте не сможет нам помочь. Он пока не восстановился до конца, поэтому его не будет», – заявил главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.

29-летний Канте в нынешнем сезоне сыграл за «Челси» 27 матчей, забив три мяча. Прошлый раз он выходил на поле в домашнем матче чемпионата Англии против «Уотфорда» 4 июля (3:0).