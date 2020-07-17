«Слуцк» обыграл «Ислочь», прервав 9-матчевую безвыигрышную серию

Матч чемпионата Белоруссии «Слуцк» – «Ислочь» завершился со счетом 2:1.

Все голы забили африканцы. Нигерийский защитник гостей Годфри Стефен открыл счет на 15-й минуте, однако хозяева одержали волевую победу. У «Слуцка» забивали два футболиста из Буркина-Фасо – Сулейман Коанда (50-я) и Абдул Гафар (53-я).

«Слуцк» прервал 9-матчевую безвыигрышную серию (две ничьи и семь поражений). Команда не могла победить со 2 мая, когда в гостях обыграла минское «Динамо» (2:1).

Набрав 21 очко в 17 матчах, «Слуцк» занимает 12-е место.

«Ислочь», потерпев три поражения кряду, находится на девятой строчке таблицы с 23 очками после 18 встреч.