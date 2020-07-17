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17 июля 22:05
автор: Виктор Шарафудинов

«Городея» обыграла «Белшину», забив победный мяч на последних секундах встречи

В компенсированное время второго тайма соперники наколотили друг другу три гола.

Матч 18-го тура чемпионата Белоруссии «Городея» – «Белшина» завершился со счетом 2:1.

Все мячи были забиты в компенсированное время второго тайма. Сначала сербский защитник хозяев Милан Йокимович реализовал пенальти (90+6). Спустя три минуты (90+9) нападающий «Белшины» Леонид Ковель восстановил равновесие, но на последних секунды встречи (90+10) точный удар серба Лазара Сайчича принес «Городее» победу.

«Городея» с 19 очками занимает 13-е место.

«Белшина» набрала лишь 10 очков и занимает последнюю 16-ю строчку турнирной таблицы.

25 июля состоятся матчи «Динамо» (Минск) – «Городея» и «Белшина» – «Неман».

источник: «Советский спорт»
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