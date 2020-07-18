«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за трансфер Санчо 110 миллионов евро

По информации The Sun, что 20-летний вингер хочет присоединиться к «манкунианцам», а оба клуба близки к тому, чтобы договориться о плате за трансфер в размере около 110 миллионов евро.

Напомним, что в августе 2017-го «Боруссия» приобрела Джейдона у «Манчестер Сити» за 7,84 млн евро.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» готова вести переговоры о продаже своего нападающего Джейдона Санчо лишь до 31 июля.

В минувшем сезоне Санчо забил 17 голов и сделал 17 результативных передач в 32 матчах бундеслиги.