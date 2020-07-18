Исполком РФС на заседании 24 июля подведет итоги сезона РПЛ

На заседании в частности будут рассмотрены операционные вопросы об утверждении итогов чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги сезона-2019/20 гг. и утверждении документов, регламентирующие организацию и проведение Всероссийских профессиональных соревнований по футболу сезона-2020/21 гг.

Отмечается, что также будут рассмотрены административные вопросы об утверждении 33-х лучших игроков и лучших в номинациях по итогам сезона-2019/20 гг. и изменении наименования юридического лица - ФК «Урожай» - ФК «Кубань».