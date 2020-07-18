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18 июля 15:10

Исполком РФС на заседании 24 июля подведет итоги сезона РПЛ

В пятницу, 24 июля, в формате видеоконференцсвязи пройдет очередное заседание Исполкома РФС.

На заседании в частности будут рассмотрены операционные вопросы об утверждении итогов чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги сезона-2019/20 гг. и утверждении документов, регламентирующие организацию и проведение Всероссийских профессиональных соревнований по футболу сезона-2020/21 гг.

Отмечается, что также будут рассмотрены административные вопросы об утверждении 33-х лучших игроков и лучших в номинациях по итогам сезона-2019/20 гг. и изменении наименования юридического лица - ФК «Урожай» - ФК «Кубань».

источник: РФС
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Исполком РФС на заседании 24 июля подведет итоги сезона РПЛ
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