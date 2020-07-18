Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, Квят – 17-й

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии.

Британский пилот команды «Мерседес» в третьем сегменте проехал свой лучший круг на автодроме «Хунгароринг» за 1 минуту и 13,447 секунды.

Завтра вместе с Хэмилтоном возьмет старт с первого ряда его напарник по команде Валттери Боттас. Финн проиграл Льюису 0,107 секунды.

Третьим в квалификации стал канадский гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл (+0,930 от лучшего времени победителя). С четвертого места будет стартовать мексиканский напарник Стролла Серхио Перес, уступивший Хэмилтону 1,098 секунды.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят выбыл из борьбы уже по итогам первого сегмента квалификации. В итоговом положении Даниил занял лишь 17-е место с результатом 1:16.204. Его французский напарник по команде Пьер Гасли пробился в третий сегмент и стал 10-м (1:15.508).