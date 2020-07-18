ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 июля 17:09
автор: Виктор Шарафудинов

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, Квят – 17-й

Гонка в Будапеште состоится завтра 19 июля и начнется в 16:10 по московскому времени.

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии.

Британский пилот команды «Мерседес» в третьем сегменте проехал свой лучший круг на автодроме «Хунгароринг» за 1 минуту и 13,447 секунды.

Завтра вместе с Хэмилтоном возьмет старт с первого ряда его напарник по команде Валттери Боттас. Финн проиграл Льюису 0,107 секунды.

Третьим в квалификации стал канадский гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл (+0,930 от лучшего времени победителя). С четвертого места будет стартовать мексиканский напарник Стролла Серхио Перес, уступивший Хэмилтону 1,098 секунды.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят выбыл из борьбы уже по итогам первого сегмента квалификации. В итоговом положении Даниил занял лишь 17-е место с результатом 1:16.204. Его французский напарник по команде Пьер Гасли пробился в третий сегмент и стал 10-м (1:15.508).

Формула-1

3-й этап

Гран-при Венгрии

Будапешт, «Хунгароринг»

Квалификация

Пилот

Команда

Страна

Лучшее время

1. Льюис Хэмилтон

Мерседес

Великобритания

1:13.447

2. Валттери Боттас

Мерседес

Финляндия

1:13.554

3. Лэнс Стролл

Рейсинг Пойнт

Канада

1:14.377

4. Серхио Перес

Рейсинг Пойнт

Мексика

1:14.545

5. Себастьян Феттель

Феррари

Германия

1:14.774

6. Шарль Леклер

Феррари

Монако

1:14.817

7. Макс Ферстаппен

Ред Булл

Нидерланды

1:14.849

8. Ландо Норрис

Макларен

Великобритания

1:14.966

9. Карлос Сайнс

Макларен

Испания

1:15.027

10. Пьер Гасли

Альфа Таури

Франция

1:15.508

Второй сегмент

11. Даниэль Риккардо

Рено

Австралия

1:15.661

12. Джордж Расселл

Уильямс

Великобритания

1:15.698

13. Александер Албон

Ред Булл

Таиланд

1:15.715

14. Эстебан Окон

Рено

Франция

1:15.742

15. Николас Латифи

Уильямс

Канада

1:16.544

Третий сегмент

16. Кевин Магнуссен

Хаас

Дания

1:16.152

17. Даниил Квят

Альфа Таури

Россия

1:16.204

18. Ромен Грожан

Хаас

Франция

1:16.407

19. Антонио Джовинацци

Альфа Ромео

Италия

1:16.506

20. Кими Райкконен

Альфа Ромео

Финляндия

1:16.614

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Секач перешёл из ЦСКА в омский «Авангард»Федун готов продать «Спартак» за 1 рубльОфициально презентован серийный электрокроссовер BMW iX3Найдена предсмертная записка погибшей фигуристкиПредсмертная записка: подробности гибели известной фигуристкиРудковская: «Нет слов «дауненок», «аутист», «жирный», «очкарик»
Мендеш предложил «Барселоне» рассмотреть кандидатуру Блана на должность главного тренера
Будущее Кике Сетьена по-прежнему находится под вопросом.
18.07.2020 17:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Кике Сетьен: В словах Месси не было неуважения. Если мы будем играть слабо, то не пройдем «Наполи»
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселоны» против неаполитанцев состоится 8 августа.
18.07.2020 17:44
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Карло Анчелотти: Кин будет игроком «Эвертона» и в следующем сезоне
В 28 матчах АПЛ итальянский нападающий забил лишь один гол.
18.07.2020 17:29
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, Квят – 17-й
Гонка в Будапеште состоится завтра 19 июля и начнется в 16:10 по московскому времени.
18.07.2020 17:09
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Ашот Хачатурянц: Когда «Спартак» не показывает игру, начинается поиск виновных
Глава судейского комитета РФС прокомментировал высказывания представителей красно-белых о работе арбитров.
18.07.2020 16:51
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Российский защитник Тугаринов попал в заявку «Эспаньола» на матч против «Сельты»
20-летний футболист в основном играет за вторую команду каталонского клуба.
18.07.2020 16:37
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Вадим Храповицкий: Если у спартаковцев есть злость, то они могут добиться успеха в матче с «Зенитом»
Бывший тренер «Зенита» Вадим Храповицкий поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Кубка России между командой из Санкт-Петербурга и «Спартаком».
18.07.2020 15:47
Футбол
Исполком РФС на заседании 24 июля подведет итоги сезона РПЛ
В пятницу, 24 июля, в формате видеоконференцсвязи пройдет очередное заседание Исполкома РФС.
18.07.2020 15:10
Футбол
Мартинес отказал «Манчестер Сити» ради перехода в «Барселону»
Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес отказался от перехода в клуб английской премьер-лиги.
18.07.2020 14:48
Футбол
Ковач заменит Морено на посту главного тренера «Монако»
В субботу стало известно, что руководство «Монако» уволило Роберта Морено с поста главного тренера.
18.07.2020 14:30
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика