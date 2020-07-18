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18 июля 17:29
автор: Виктор Шарафудинов

Карло Анчелотти: Кин будет игроком «Эвертона» и в следующем сезоне

В 28 матчах АПЛ итальянский нападающий забил лишь один гол.

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти сообщил, что ливерпульский клуб не будет нынешним летом расставаться с 20-летним итальянским форвардом ивуарийского происхождения Мойзе Кином.

«Кину нужно время, чтобы адаптироваться в АПЛ. Он еще молодой парень, у него есть отличный потенциал, и он качественный футболист. Мойзе будет нашим игроком и в следующем сезоне», – цитирует Анчелотти The Liverpool Echo.

В прошлом году «Эвертон» заплатил «Ювентусу» 27,5 миллионов евро за переход Кина. В 28 матчах английского чемпионата Мойзе забил один мяч и сделал две голевые передачи.

источник: The Liverpool Echo
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