Карло Анчелотти: Кин будет игроком «Эвертона» и в следующем сезоне

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти сообщил, что ливерпульский клуб не будет нынешним летом расставаться с 20-летним итальянским форвардом ивуарийского происхождения Мойзе Кином.

«Кину нужно время, чтобы адаптироваться в АПЛ. Он еще молодой парень, у него есть отличный потенциал, и он качественный футболист. Мойзе будет нашим игроком и в следующем сезоне», – цитирует Анчелотти The Liverpool Echo.

В прошлом году «Эвертон» заплатил «Ювентусу» 27,5 миллионов евро за переход Кина. В 28 матчах английского чемпионата Мойзе забил один мяч и сделал две голевые передачи.