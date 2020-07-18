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18 июля 19:31
автор: Виктор Шарафудинов

Максим Калиниченко: У «Спартака» нет порядка в обороне. Опасаться нужно любого игрока «Зенита»

Полуфинал Кубка России состоится завтра 19 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 18:30 по московскому времени.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился своими ожиданиями от предстоящего кубкового матча красно-белых против «Зенита».

«На одну игру может собраться любая команда, тем более, если на кону выход в финал Кубка, – заявил Калиниченко в интервью «РИА Новости». – Появляется больший шанс сыграть хорошо, нежели сделать это на дистанции чемпионата, к тому же в РПЛ у «Спартака» не получилось это сделать.

Несмотря на то, что игру пропустят Роман Зобнин и Эсекиэль Понсе, красно-белые способны удивить. «Спартаку» нужно опасаться любого игрока «Зенита». Нужно строго выполнять тренерские указания и выстроить порядок в обороне, чего, к сожалению, нет.

Не могу сказать, что «Зенит» выходит на матчи после чемпионства расслабленным, не валяет дурака. Кубок – это мотивация сделать золотой дубль, ведь в финале будут ждать «Урал» или «Химки». Будет непросто, но не так, если бы противостоял гранд».

Во втором полуфинале сыграют «Урал» и «Химки».

В чемпионате России 1 сентября и 1 декабря прошлого года «Спартак» дважды уступил «Зениту» с одинаковым счетом 0:1 (сначала дома, а затем в гостях).

источник: «РИА Новости»
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