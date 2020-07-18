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18 июля 19:54
автор: Виктор Шарафудинов

Геркус сомневается в том, что узбекский новичок «Локомотива» перспективнее, чем Жоау Мариу

Такое мнение о своем клиенте Жалолиддинове высказал Юрий Белоус.

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предстоящий переход 18-летнего полузащитника «Бунедкора» и сборной Узбекистана Жасура Жалолиддинова в московский клуб.

Представитель футболиста Юрий Белоус заявил, что его клиент играет сильнее, чем португальский хавбек «Локомотива» Жоау Мариу, чемпион Европы 2016 года.

«Ну, разумеется. Он настолько же сильнее Жоау Мариу, насколько сборная Узбекистана сильнее сборной Португалии», – написал Геркус на своей странице в твиттере.

В нынешнем сезоне Жалолиддинов сыграл за «Бунедкор» 10 матчей, отметившись одним мячом и одной результативной передачей. В активе Жасура один матч за национальную сборную Узбекистана.

источник: «Советский спорт»
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