Роман Зобнин: Врачи ФМБА помогли игрокам сборной России избежать спада формы во время паузы

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что врачи центра спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) помогли футболистам российской сборной избежать спадов физической формы во время вынужденного перерыва в соревнованиях.

«Врачи центра спортивной медицины ФМБА вели нашу сборную во время карантина. Они дистанционно наблюдали за нами, следили за нашим здоровьем, вместе с тренерским штабом сборной разработали план тренировок и питания. Благодаря этому нам удалось избежать серьезных потерь в физической форме», – цитирует «РИА Новости» слова Зобнина, сказанные на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Игрок сборной России Зобнин в нынешнем сезоне провел в РПЛ 24 встречи, забив два мяча и сделав одну голевую передачу.