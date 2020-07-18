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18 июля 22:55
автор: Виктор Шарафудинов

Ашот Хачатурянц: С Гинером мы вообще часто смотрим футбол. Он любит сигары, я люблю сигары

Глава судейского комитета РФС дал интервью для программы телеканала «Матч Премьер».

Ашот Хачатурянц признался, что часто смотрит футбольные матчи вместе с президентом ЦСКА Евгением Гинером.

«Представители клубов звонят мне после матчей, причем часто, – рассказал Хачатурянц в интервью для программы Нобеля Арустамяна «Инсайдеры». – Кто звонит первый – Гинер, Галицкий или Федун? С Евгением Ленноровичем мы вообще часто смотрим футбол. Он любит сигары, я люблю сигары… У нас есть общие интересы, я отношусь к нему с большим уважением. Как и к Сергею Николаевичу Галицкому, который создал профессиональный мегаклуб.

Кто звонит первый, зависит от ситуации. Но могу сказать, что все мои выходные дни теперь похоронены для семьи. Начинаешь смотреть от «Оренбурга» и «Тамбова», все подряд… Сколько смотрю матчей в туре? Не все восемь, но четыре-пять смотрю. Чтобы смотреть не только нарезки. Потому что нарезки – это как выдернутые слова из контекста.

Мне часто звонят и советуются, как я думаю, стоит ли подавать на рассмотрение то или иное решение судьи. В 99% случаев я говорю, что стоит. Потому что моего профессионального мнения недостаточно, чтобы правильно вынести решение».

Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС в ноябре прошлого года.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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