Благодаря дублю Обамеянга «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и в 21-й раз вышел в финал Кубка Англии

В матче 1/2 финала Кубка Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

Оба мяча «канониров» забил Пьер-Эмерик Обамеянг. На 19-й минуте габонец пробил в падении с правой из пределов вратарской после навеса Николя Пепе. На 71-й Обамеянг реализовал выход один на один с вратарем «Сити» Эдерсоном, отблагодарив за своевременный пас Кирана Тирни.

«Арсенал» в рекордный 21-й раз вышел в финал Кубка Англии. В прошлом «канониры» чаще всех других клубов выигрывали старейший футбольный турнир планеты – целых 13 раз.

В прошлом году обладателем трофея стал как раз «Манчестер Сити», одолев в финале «Уотфорд» с результатом 6:0.

Второй полуфинал нынешнего розыгрыша «Манчестер Юнайтед» – «Челси» состоится завтра 19 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.