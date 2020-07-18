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18 июля 23:43
автор: Виктор Шарафудинов

Благодаря дублю Обамеянга «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и в 21-й раз вышел в финал Кубка Англии

Во втором полуфинале завтра 19 июля встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В матче 1/2 финала Кубка Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

Оба мяча «канониров» забил Пьер-Эмерик Обамеянг. На 19-й минуте габонец пробил в падении с правой из пределов вратарской после навеса Николя Пепе. На 71-й Обамеянг реализовал выход один на один с вратарем «Сити» Эдерсоном, отблагодарив за своевременный пас Кирана Тирни.

«Арсенал» в рекордный 21-й раз вышел в финал Кубка Англии. В прошлом «канониры» чаще всех других клубов выигрывали старейший футбольный турнир планеты – целых 13 раз.

В прошлом году обладателем трофея стал как раз «Манчестер Сити», одолев в финале «Уотфорд» с результатом 6:0.

Второй полуфинал нынешнего розыгрыша «Манчестер Юнайтед» – «Челси» состоится завтра 19 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.

Кубок Англии

1/2 финала

«Арсенал» (Лондон) – «Манчестер Сити» – 2:0 (1:0)

Голы: Обамеянг, 19, 71.

«Арсенал»: Дамиан Мартинес, Мустафи (Холдинг, 87), Давид Луис, Тирни, Бельерин, Себальос (Колашинац, 88) Г.Джака, Мейтленд-Найлз, Пепе (Уиллок, 72), Ляказетт (Торрейра, 78), Обамеянг.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Эрик Гарсия, Ляпорт, Б.Менди, Де Брейне, Гюндоган (Родри, 66), Махрез (Фоден, 66), Давид Сильва (Фернандиньо, 87), Стерлинг, Габриэл Жезус.

Судья: Мосс (Лидс)

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