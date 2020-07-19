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19 июля 10:06
автор: Юрий Нечаев

Фанаты «ПСЖ» решили бойкотировать финал Кубка Франции

Болельщики недовольны тем, что им выделили мало билетов.

Фанаты «ПСЖ» приняли решение бойкотировать финал Кубка Франции против «Сент-Этьена».

«Мы сожалеем о небольшом количестве мест, отведенных болельщикам «ПСЖ». Немыслимо, чтобы мы сортировали их между собой и участвовали в этих финалах без всего парижского народа. Поэтому Collectif Ultras Paris не будет присутствовать на финале. Мы рассчитываем на то, что наши игроки защитят цвета столицы и вернут Парижу два кубка»,— говорится в заявлении фанатов в Twitter.

Напомним, 24 июля в Париже в финале Кубка Франции «ПСЖ» сыграет с «Сент-Этьеном». Встреча пройдет с ограниченным количеством зрителей.

Кроме того, 31 июля в решающем матче за Кубок французской лиги парижский клуб сыграет против «Лиона».

Добавим, что чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

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