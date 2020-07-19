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19 июля 10:24
автор: Юрий Нечаев

Павлюченко рассказал, кого считает фаворитом в полуфинале Кубка России «Зенит» - «Спартак»

Игра состоится сегодня в Санкт-Петербурге.

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко считает, что у «Зенита» больше шансов пробиться в финал Кубка страны.

«Это кубковая игра, а в Кубке может произойти все, что угодно. «Спартак» может за счет борьбы, характера и движения обыграть «Зенит». Если брать по мастерству, то шансов у него нет. Футболисты, которые собраны в «Зените», на голову сильнее, здесь надо быть откровенными», - цитирует Павлюченко ТАСС.

Напомним, сегодня состоятся два полуфинальных матча Кубка России.

В Екатеринбурге в 13:00 по московскому времени на поле выйдут «Урал» и «Химки».

В Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Спартак». Эта игра начнется в 18:30.

Финал Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

источник: ТАСС
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Павлюченко рассказал, кого считает фаворитом в полуфинале Кубка России «Зенит» - «Спартак»
Игра состоится сегодня в Санкт-Петербурге.
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