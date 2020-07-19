Дмитрий Селюк: «Зенит» забьет как минимум два мяча и обыграет «Спартак»

Свой прогноз на полуфинальный матч Кубка России «Зенит» - «Спартак» дал известный футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Думаю, что «Зенит» выиграет и забьет минимум два мяча. «Зенит» сегодня наголову сильнее любой команды РПЛ. Безусловно, матч в Кубке страны — это особенная игра, но у «Спартака» есть только один шанс: если «Зенит» недооценит соперника и подойдет к матчу вальяжно, с шутками-прибаутками от Дзюбы и Азмуна.

Так как я из Питера, то поддерживаю «Зенит». Умом понимаю, что «Зенит» сильнее, но в душе желаю «Спартаку» участия в еврокубках», — сказал Селюк в интервью Sport24.ru.

Напомним, сегодня состоятся два полуфинальных матча Кубка России.

В Екатеринбурге в 13:00 по московскому времени на поле выйдут «Урал» и «Химки».

В Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Спартак». Эта игра начнется в 18:30.