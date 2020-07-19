«Урал» - «Химки»: Стартовые составы команд на полуфинальный матч Кубка России

«Урал» и «Химки» объявили стартовые составы на полуфинальный матч Кубка России.

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Бавин, Емельянов, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Августиняк, Кухарчик, Погребняк.

Запасные: Полетаев, Мамин, Насыров, Ароян, Вилюш, Золотов, Ефремов, Магомадов, Гусейнов, Панюков.

«Химки»: Лантратов, Гапон, Тихий, Данилкин, Смирнов, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн.

Запасные: Барков, Хомич, Генералов, Тихонов, Евдокимов, Мурнин, Кухарчук, Маляров, Георгиевский, Мишуков, Конате, Алиев.

📋 Наш состав на матч #УралХимки



📺Прямая трансляция полуфинала на Матч ТВ. Начало в 12:55



🔴⚫ Болейте за красно-черных!



#кубокроссии #вместезахимки pic.twitter.com/ub9XmhkHgn — ФК Химки (@fc_khimki) July 19, 2020

Напомним, сегодня состоятся два полуфинальных матча Кубка России.

В Екатеринбурге в 13:00 по московскому времени на поле выйдут «Урал» и «Химки».

В Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Спартак». Эта игра начнется в 18:30.

Финал Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге.