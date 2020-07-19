Источник: Футболисты «Барселоны» хотят, чтобы команду возглавил Клюйверт

Игроки «Барселоны» хотят, чтобы на посту главного тренера команды Кике Сетьена сменил бывший форвард сине-гранатовых Патрик Клюйверт.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, футболисты уверены, что голландец способен поставить команде игру и наладить отношения в раздевалке.

Напомним, Клюйверт играл за «Барсу» с 1998 по 2004 года. Всего в составе каталонского клуба он провел 257 матчей, забил 122 гола и сделал 59 результативных передач.

Добавим, что в нынешнем сезоне сине-гранатовые проиграли «Реалу» борьбу за победу в чемпионате Испании.