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19 июля 12:35
автор: Юрий Нечаев

Источник: Футболисты «Барселоны» хотят, чтобы команду возглавил Клюйверт

Бывший футболист работает директором академии каталонцев.

Игроки «Барселоны» хотят, чтобы на посту главного тренера команды Кике Сетьена сменил бывший форвард сине-гранатовых Патрик Клюйверт.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, футболисты уверены, что голландец способен поставить команде игру и наладить отношения в раздевалке.

Напомним, Клюйверт играл за «Барсу» с 1998 по 2004 года. Всего в составе каталонского клуба он провел 257 матчей, забил 122 гола и сделал 59 результативных передач.

Добавим, что в нынешнем сезоне сине-гранатовые проиграли «Реалу» борьбу за победу в чемпионате Испании.

8 августа «Барселоне» предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Первая игра, состоявшаяся в Италии, завершилась вничью 1:1.

источник: El Mundo Deportivo
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