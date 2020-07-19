Роман Широков: Если «Зенит» нащупает свою игру, то шансов у «Спартака» немного

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Роман Широков считает сине-бело-голубых явным фаворитом полуфинального матча Кубка России.

«Безусловно, «Зенит» будет лидером. Для «Спартака» хорошо, что они выиграли последнюю игру, — это хороший эмоциональный заряд. Ну и плюс, это полуфинал Кубка, где можно скрасить неудавшийся сезон.

«Спартак» с удовольствием отдает инициативу во многих матчах для того, чтоб использовать — как им кажется — свои лучшие качества. Если «Зенит» нащупает свою игру, то шансов у «Спартака» немного. Красно-белые смогут противопоставить что-то за счет сумасшедшего заряда на матч. Нужно не уступать ни на одном участке поля и попытаться реализовать моменты, которые у них будут», - цитирует Широкова «Комсомольская правда».

Напомним, сегодня состоятся два полуфинальных матча Кубка России.

В Екатеринбурге в 13:00 по московскому времени на поле выйдут «Урал» и «Химки».