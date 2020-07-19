«Химки» обыграли «Урал» и вышли в финал Кубка России

Полуфинал Кубка России «Урал» - «Химки» завершился со счетом 1:3 (0:3).
Еще в первом тайме в составе подмосковного клуба отличились Евгений Гапон (11-я минута), Александр Трошечкин (36-я) и Артем Полярус (37-я).
После перерыва хозяева отыграли один мяч усилиями Андрея Панюкова (73-я).
«Химки» во второй раз в истории вышли в финал Кубка России. В 2005 году в решающем матче подмосковный клуб уступил ЦСКА со счетом 0:1.
Добавим, что во втором полуфинале сегодня в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча начнется в 18:30 по московскому времени.
Финал Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге.
Кубок России
Полуфинал
«Урал» (Екатеринбург) - «Химки» - 1:3 (0:3)
Голы:
0:1 – 11 Гапон, 0:2 – 36 Трошечкин, 0:3 – 37 Полярус, 1:3 – 73 Панюков.
Урал: Годзюр, Герасимов, Калинин, Кулаков, Кухарчик (Ефремов, 60), Бикфалви, Бавин (Панюков, 70), Егорычев, Аугустыняк (Магомадов, 82), Емельянов, Погребняк.
Химки: Лантратов, Гапон, Данилкин, Смирнов, Тихий, Трошечкин (Алиев, 90), Мартусевич (Евдокимов, 83), Полярус (Кухарчук, 90), Корян (Георгиевский, 83), Боженов, Дядюн (Барков, 62).
Предупреждения:
Калинин (10), Емельянов (56), Дядюн (60), Тихий (66), Корян (75), Мартусевич (80), Данилкин (86).