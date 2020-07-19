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19 июля 14:57
автор: Юрий Нечаев

«Химки» обыграли «Урал» и вышли в финал Кубка России

Игра состоялась в Екатеринбурге.

Полуфинал Кубка России «Урал» - «Химки» завершился со счетом 1:3 (0:3).

Еще в первом тайме в составе подмосковного клуба отличились Евгений Гапон (11-я минута), Александр Трошечкин (36-я) и Артем Полярус (37-я).

После перерыва хозяева отыграли один мяч усилиями Андрея Панюкова (73-я).

«Химки» во второй раз в истории вышли в финал Кубка России. В 2005 году в решающем матче подмосковный клуб уступил ЦСКА со счетом 0:1.

Добавим, что во втором полуфинале сегодня в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча начнется в 18:30 по московскому времени.

Финал Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

Кубок России
Полуфинал

«Урал» (Екатеринбург) - «Химки» - 1:3 (0:3)

Голы:
0:1 – 11 Гапон, 0:2 – 36 Трошечкин, 0:3 – 37 Полярус, 1:3 – 73 Панюков.

Урал: Годзюр, Герасимов, Калинин, Кулаков, Кухарчик (Ефремов, 60), Бикфалви, Бавин (Панюков, 70), Егорычев, Аугустыняк (Магомадов, 82), Емельянов, Погребняк.

Химки: Лантратов, Гапон, Данилкин, Смирнов, Тихий, Трошечкин (Алиев, 90), Мартусевич (Евдокимов, 83), Полярус (Кухарчук, 90), Корян (Георгиевский, 83), Боженов, Дядюн (Барков, 62).

Предупреждения:
Калинин (10), Емельянов (56), Дядюн (60), Тихий (66), Корян (75), Мартусевич (80), Данилкин (86).

источник: «Советский спорт»
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