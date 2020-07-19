«Химки» обыграли «Урал» и вышли в финал Кубка России

Полуфинал Кубка России «Урал» - «Химки» завершился со счетом 1:3 (0:3).

Еще в первом тайме в составе подмосковного клуба отличились Евгений Гапон (11-я минута), Александр Трошечкин (36-я) и Артем Полярус (37-я).

После перерыва хозяева отыграли один мяч усилиями Андрея Панюкова (73-я).

«Химки» во второй раз в истории вышли в финал Кубка России. В 2005 году в решающем матче подмосковный клуб уступил ЦСКА со счетом 0:1.

Добавим, что во втором полуфинале сегодня в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча начнется в 18:30 по московскому времени.